Grounded 2, Wuchang Fallen Feathers en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Feathers, maar keert ook High on Life terug.

High on Life is zelfs vanaf vandaag alweer te spelen op Xbox Game Pass (standaard, PC Game Pass en Ultimate) en het gaat hier ook om de PC, console en cloudversie. Overmorgen (17 juli) volgt Robocop: Rogue City voor dezelfde platformen en abonnementen. Datzelfde geldt dus ook voor My Friendly Neighborhood dat ook vanaf aanstaande donderdag verkrijgbaar is.

Een dag later (18 juli) volgt Back to the Dawn (PC, cloud en console) dat verkrijgbaar is voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass-abonnees. Dat zijn dezelfde platformen en abonnementen als voor Abiotic Factor dat op 22 juli op de service verschijnt en Wheel World dat dan op 23 juli verschijnt.

De Souls-like Wuchang: Fallen Feathers zal vanaf 24 juli op Xbox Game Pass komen en dat is voor PC, cloud en Xbox Series S/ X. Deze game zal dan speelbaar zijn voor Game Pass Ultimate en PC G

Microsoft heeft onthuld welke games er in de rest van juli naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo verschijnt Grounded 2, Wuchang Fallen

ame Pass abonnees.

Grounded 2 (Game Preview) is de laatste game die deze maand aan de dienst van Microsoft wordt toegevoegd. Deze zal ook voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass abonnees te spelen zijn via de Cloud, PC, and Xbox Series X|S.

Tot slot is de eerste game voor augustus ook al onthuld. Het gaat om Farming Simulator 25 dat op 1 augustus via Xbox Game Pass te verkrijgen is. Deze game is voor alle abonnees te spelen!

Check voor alle in-game extraatjes en meer informatie over de games ook even de Xbox Wire. Zien jullie er leuke games tussen staan? Laat het ons weten in de reacties!