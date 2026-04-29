Take-Two CEO over de releasedatum van GTA 6

De releasedatum van GTA 6 is wellicht het meest besproken item van de afgelopen jaren. De game werd namelijk al twee keer uitgesteld, maar de CEO van uitgever Take-Two blijft hoopvol.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Strauss Zelnick zeker van zijn zaak is, terwijl daar eigenlijk geen aanleiding voor zou moeten zijn. Immers werd GTA 6 uitgesteld van 2025 naar mei van dit jaar (stel je voor dat het eigenlijk al aankomende maand had moeten komen) om vervolgens nog een keer uitgesteld te worden naar 19 november. ‘

Take-Two CEO Strauss Zelnick sprak onlangs op iicon in Las Vegas. Daar maakte hij een interessante opmerking over een langverwachte terugkeer van LA Noire. Maar het is zijn grapje over GTA 6 (via IGN) dat de koppen heeft gehaald: “Ik denk dat veel mensen zich op 19 november ziek zullen melden.”

Zou Zelnick zoiets echt zeggen als hij ook maar even dacht dat de releasedatum van GTA 6 in gevaar was? Het zou er heel slecht uitzien voor Take-Two en Rockstar Games als ze nu weer een uitstel zouden aankondigen.