Casual Breakthrough geïntroduceerd in Battlefield 6

DICE wil nieuwkomers verwelkomen in Battlefield 6 met een casual Breaktrough modus waarin spelers het voornamelijk opnemen tegen bots.

Normaliter neem je het in deze modus op tegen echte spelers, maar voor nieuwkomers kan dit best heftig zijn. Als je nog nooit Battlefield gespeeld hebt, zal je merken dat de tanks, helikopters en jets voor enorme chaos kunnen zorgen. Om je wat rustiger kennis te laten maken is er dus een casual Breakthrough modus, waarin de teams bestaan uit acht echte spelers en 16 bots.

Hiermee kunnen spelers ook sneller hun wapens levelen en nieuwe attachments vrijspelen, maar ook qua rank sneller stijgen. Voorheen werden dergelijke modi in Portal geïntroduceerd, maar dat is blijkbaar niet meer nodig. Wij vermoeden dat dit een poging van Battlefield Studios is om te voorkomen dat er eindeloos veel servers worden geopend waarin flink XP wordt gesprokkeld .

Introducing: Casual Breakthrough We understand that sometimes you want to jump into Battlefield but without the intensity of a full PvP lobby. To create a more relaxed way to play while still earning progression and completing challenges, we’re introducing Casual Breakthrough… — Battlefield Comms (@BattlefieldComm) November 1, 2025

Battlefield 6 is vanaf 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game scoorde een ruime voldoende in onze review en dat komt voornamelijk omdat de game de serie weer volledig op de kaart heeft gezet!