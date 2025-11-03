Er was veel twijfel rondom Red Dead Redemption 2

Rockstar heeft op een gegeven moment erg getwijfeld over Red Dead Redemption 2, omdat de game niet bij elkaar kwam en een enorm budget aan het opslokken was.

Red Dead Redemption 2 is in ogen van vele gamers de beste game ooit gemaakt en is zeker een moderne klassieker te noemen, maar het had niet veel gescheeld of Rockstar had de stekker uit het project getrokken.

Dit heeft mede-grondlegger Dan Houser in een zeer uitgebreid interview met Lex Fridman laten weten, waar hij eerder ook al onthulde waarom de game Agent werd geannuleerd.

In het drie uur durende interview geeft Dan Houser wat meer tekst en uitleg over zijn tijd bij Rockstar Games, maar ook wat hij is gaan doen, nadat hij de studio in 2020 verliet. Gedurende het gesprek komt ook de open wereldgame Red Dead Redemption 2 ten sprake. De game verscheen in 2018 en scoorde veel awards en er zijn inmiddels al meer dan 75 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Echter verliep de ontwikkeling alles behalve gemakkelijk en kende zelfs behoorlijke problemen:

“Ik denk dat we met Red Dead 2 achterliepen op schema. We zaten zo ver over het budget dat ik er niet over na wilde denken.

En dan maak je een game over een cowboy die sterft aan tuberculose, en de game komt niet tot stand. Blijkbaar twijfelen veel mensen op dat moment aan je, weet je, het is niet zo leuk. Ik denk dat dat veel druk gaf.”

In het gesprek geeft Houser zijn team de complimenten voor de prestatie die zij vervolgens leverden.

“Ik denk dat het Westen en alle thema’s eromheen zich daar echt voor lenen. En dan de schietpartijen, die waren fantastisch, en de paarden waren ongelooflijk. Dus ik denk dat je een combinatie had van technische kennis, een heel, heel sterk team en echt sterk materiaal.”

Red Dead Redemption 2 is anno 2025 nog steeds in opspraak, want al maanden wordt er gespeculeerd over een current-gen versie van de game, net als een versie voor de Nintendo Switch 2.