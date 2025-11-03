Arc Raiders spelers zorgden voor overbelaste servers

De extraction shooter Arc Raiders is zo populair dat er digitale rijen ontstonden om de game te kunnen spelen.

De game die afgelopen donderdag verscheen op PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X kende gisteren een nieuw record qua gelijktijdige spelers met 354.836 gamers die de servers op wilden. Helaas voor hen konden die servers dat niet aan en heeft de game een tijdje voor sommige eruit gelegen. Degene die wel konden spelen kenden daarentegen weer andere problemen, zoals onstabiele netwerkproblemen, crashes en andere problemen.

Ontwikkelar Embark reageerde op die problemen door digitale rijen te introduceren en de cross-play functie uit te zetten. Hierdoor kregen ze wat meer tijd om met gepaste maatregelen te komen.

Gelukkig voor de spelers waren de problemen maar van korte duur, maar geven wel aan dat Embark nooit verwacht had dat de game een dusdanig succes zou worden. Gelukkig is het inmiddels allemaal verholpen en kunnen spelers weer volle bak aan de slag met de game!