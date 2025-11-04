Ruim 10 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch 2 verkocht

Nintendo heeft laten weten dat er inmiddels al ruim 10 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch 2 over de toonbank zijn gevlogen!

In het afgelopen kwartaal (juli tot en met september) zijn er alleen al 4,54 miljoen exemplaren van de nieuwste hybride console van Nintendo verkocht. Daarmee verbreekt de console alle records qua verkopen van consoles.

Nintendo heeft nu ook de verwachting van het aantal verkochte exemplaren voor dit fiscale jaar (eindigend op 31 maaart) verhoogd naar 19 miljoen, war eerder dit jaar nog op 15 miljoen exemplaren werd ingeschat.

Met deze aantallen is de Switch 2 de snelst verkopende console ooit. Van d PlayStation werden in de eeste zes weken van de verkiio 7,8 miljoen ‘s, 7,5 miljoen PlayStation 4’s en 4,7 miljoen Switch-consoles verkocht.

Als Nintendo de 19 miljoen verwachte exemplaren verkoopt dan doet het ook veel betere zaken dan de laatste generatie PlayStation-consoles. Daarvan vlogen respectievelijk 13,5 miljoen PlayStation 4’s en 13,4 miljoen PlayStation 5’s over de toonbank.

Op dit moment is de Nintendo DS nog het best verkochte platform van Nintendo met 154,02 miljoen verkochte exemplaren. De originele Switch nadert dit aantal al snel aangezien daar 154,01 miljoen exemplaren van over de toonbank z