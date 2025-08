Bijna zes miljoen Switch 2-consoles verkocht in juni

Nintendo heeft tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers laten weten dat er in juni alleen al bijna zes miljoen Switch 2-consoles zijn verkocht.

In de zeven weken dat de console te koop is zijn er al ruim zes miljoen exemplaren verkocht. Van de PlayStation 5 gingen er in diezelfde periode 4,5 miljoen exemplaren over de toonbank, maar die had destijds te maken met tekorten in de voorraden en chips om nieuwe te kunnen maken. Ondanks de hoge vraag naar de console heeft Nintendo nog steeds de verwachting dit fiscale jaar zo’n 15 miljoen exemplaren van de Switch 2 te verkopen.

In juni (de maand van de release) verkocht Nintendo 5,82 miljoen exemplaren en 5,63 miljoen exemplaren van Mario Kart World. Dat is niet heel verrassend aangezien de game in een bundel zat met de console erbij en die zijn ook meegerekend. In totaal werden er in die maand 8,67 miljoen Switch 2-games verkocht.

Van de originele Switch werden in het afgelopen kwartaal bijna één miljoen (0,98) exemplaren verkocht. Hierdoor komt het totaal op 153,1 miljoen verkochte exemplaren.

Ook heeft Nintendo weer een update gegeven over de best verkopende games van de originele Switch: