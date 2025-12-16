Arc Raiders Flickering Flames event voegt winterse taferelen toe

Embark Studios heeft Arc Raiders voorzien van een nieuwe update die het Flickering Games event aan de game toevoegt.

In het event zorgt een ijzige event dat er nog meer dreiging is in de verschillende levels. Door de kou kunnen spelers onderkoelingsschade oplopen en kunnen zij minder in de verte kijken dan voorheen. Deze gebeurtenis heet dan ook de Cold Snap en daar kun je nu dus aan mee doen.

Tijdens het Flickering Flames event moeten spelers dan ook allerlei materialen verzamelen en terugbrengen om ervoor te zorgen dat het ondergronds warm blijft. Om het Stella Montis-level te ontgrendelen, moesten spelers ook al iets dergelijks doen. Gedurende het event (dat tot 13 januari loopt) kunnen spelers ook allerlei cosmetische items, wapens en raider tokens vrijspelen.

Tot slot zal er op Tweede Kerstdag ook de nieuwe Goalie Raider Deck beschikbaar en die kunnen alle spelers gratis scoren. Voor alle info over de update en meer informatie van de ontwikkelaar raden we je aan om de links even aan te klikken.