Gratis demo van Final Fantasy 7 Remake Intergrade nu verkrijgbaar op Switch 2 en Xbox

Square Enix heeft vandaag een gratis demo uitgebracht van Final Fantasy 7 Remake Intergrade, de uitgebreide editie van de game die in 2020 werd uitgeroepen tot Best RPG of the Year – Final Fantasy 7 Remake.

De demo is verkrijgbaar op Nintendo Switch, Xbox Series X|S en Xbox op PC met Xbox Play Anywhere-ondersteuning. Spelers kunnen de opgeslagen gegevens van de demo overzetten naar de volledige game wanneer deze op 22 januari 2026 verschijnt.

De gratis demo voor de Nintendo Switch 2 vind je hier

Spelers in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland kunnen de gratis demo downloaden door de volgende code in te wisselen in de Nintendo eShop: D3GM3304HKPBB2VB

De gratis demo voor Xbox Series X|S en Xbox for PC is hier te downloaden

In de demo kunnen spelers het iconische eerste hoofdstuk van de game spelen, waarin de huurling Cloud Strife met de ondergrondse verzetsgroep Avalanche probeert de Mako Reactor te vernietigen die de dystopische stad Midgar van stroom voorziet. Terwijl ze strijden tegen de schimmige Shinra Electric Power Company, raken Cloud en zijn vrienden betrokken bij een groter conflict dat het lot van de planeet zal bepalen. Spelers die opgeslagen gegevens van de demo op hun systeem hebben staan, kunnen in de volledige game twee bonusvoorwerpen claimen: de “Revival Earrings” en “Survival Set”.

Spelers kunnen de volledige game pre-orderen om spannende bonussen te ontvangen, inclusief:

De originele -gam e – Spelers die de digitale versie van Final Fantasy 7 Remake Intergrade pre-orderen op Nintendo Switch 2 of Xbox Series X|S en Xbox on PC ontvangen de originele Final Fantasy 7 -game. Spelers op de Xbox kunnen het legendarische FINAL FANTASY VII zodra ze deze besteld en betaald hebben, terwijl Nintendo Switch 2-spelers het origineel vanaf 22 januari 2026 kunnen spelen. De tijdelijke bonus loopt tot 31 januari 2026. Meer informatie vind je in de respectievelijke winkels.

Magic: The Gathering— Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Play Booster – zolang de voorraad strekt – Spelers die de fysieke versie van Final Fantasy 7 Remake Intergrade voor de Nintendo Switch 2 pre-orderen ontvangen een Magic: The Gathering—Final Fantasy Play Booster. Elke Play Booster bevat 15 willekeurig geselecteerde kaarten.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade is een ideaal instappunt voor nieuwkomers en een verbluffende nieuwe interpretatie van een van de populairste titels in de Final Fantasy-franchise. Het avontuur is volledig opnieuw opgebouwd door de visionaire makers van vandaag en combineert geavanceerde technologie met een frisse blik voor een filmachtige, meeslepende ervaring. Met adembenemende beelden, intuïtieve gameplay en spectaculaire, strategische gevechten zullen zowel doorgewinterde fans als nieuwkomers van dit avontuur genieten. Zelfs degenen die de serie niet kennen, zullen zich ondergedompeld voelen in een tijdloos verhaal dat zowel episch als diep persoonlijk aanvoelt – een waar modern meesterwerk.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade bevat ook een spannende originele verhaallijn, FF7R EPISODE INTERmission, met een hoofdrol voor Yuffie Kisaragi. Deze Wutai-ninja infiltreert de stad Midgar tijdens de gebeurtenissen van de basisgame.

Als deel van Square Enix’ streven naar een multi-platform-strategie en om hun games naar meer spelers van over de hele wereld te brengen, komt de complete Final Fantasy 7 remake-serie uiteindelijk naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S, naast de release voor PlayStation 5 en PC. Het derde deel in de trilogie is momenteel in ontwikkeling als spannend sluitstuk van de serie.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade is vanaf 22 januari 2026 verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S en Xbox on PC.