Marathon verschijnt in maart voor vier tientjes

Bungie heeft Marathon voorzien van een releasemaand en een prijskaartje. De PvPvE extraction shooter van de Destiny en Halo-ontwikkelaar verschijnt in maart voor €39,99.

Daarnaast heeft Bungie laten weten dat er geen pay-to-win features in de game zullen zitten en dat alle nieuwe levels, events en andere content gratis zal verschijnen.

Marathon is een oud IP van de ontwikkelaar en heeft van Sony het groene licht gekregen om een comeback te maken. De game kreeg eerder dit jaar diverse speeltesten en daaruit bleek dat de game nog niet goed genoeg was om uit te komen. Dat zorgde ervoor dat de ontwikkelaar Marathon voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, maar vanaf maart kunnen we er dus mee aan de slag. Kijken jullie uit naar deze game? Laat het ons vooral weten in de reacties!