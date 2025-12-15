Tomb Raider: Catalyst ook toegankelijk voor nieuwkomers

Crystal Dynamics heeft meer tekst en uitleg gegeven over welke tijdperk Tomb Raider: Catalyst plaatsvindt. Ondanks dat de game zich na de gebeurtenissen van Underworld afspeelt, zullen nieuwkomers gewoon in kunnen stromen.

Will Kerslake, regisseur bij Crystal Dynamics, heeft in een gesprek met Gamesradar laten weten dat Catalyst zich jaren na het avontuur van het uit 2008 stammende Underworld afspeelt.

Na de release van die game verschenen alleen nog de “survivor trilogie” die begon met de reboot in 2013, waarin het origine verhaal van Lara Croft wordt verteld. Hoewel het avontuur dus een volwassenere Lara bevat, zullen spelers geen van de voorgaande games hoeven gespeeld te hebben om het te kunnen volgen.

“Dit is een nieuw hoofdstuk in de Tomb Raider-reeks. Of je Lara nou al vanaf het begin volgt, of dat dit je eerste Tomb Raider-game is, Catalyst is ontworpen om op zijn eigen benen te staan als een avontuur waar iedereen van kan genieten.”

Tomb Raider: Catalyst wordt door Crystal Dynamics gemaakt (dat ook de “survivor trilogie maakte) en zal in 2027 verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. In de game heeft zich een mythische catastrofe plaatsgevonden, waardoor eeuwenoude geheimen boven komen drijven en mysterieuze krachten heeft gewekt. Lara Croft reist af naar Noord-India en zal een aantal schattenjagers tegen het lijf lopen bij wie ze niet zeker weet wie ze nou wel of niet kan vertrouwen.

Naast Catalyst werd tijdens de Game Awards ook de remake van de eerste Tomb Raider aangekondigd. Legacy of Atlantis is een hervertelling van die game, maar dan met moderne visuals en nieuwe verrassingen. De game draait op de Unreal Engine 5 en wordt volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.