Tomb Raider: Catalyst en remake eerste deel aangekondigd

Tomb Raider-fans hebben een hoop om na uit te kijken. Naast de Amazon Prime serie komen er in de nabije toekomst ook twee nieuwe games aan!

De eerste game is een remake van het eerste deel en dat was niet echt een verrassing, aangezien er eerder deze week al beelden van gelekt zijn. De game heet Tomb Raider: Legacy of Atlantis en zal worden ontwikkeld door Fly Wild Hog en dat gaat in samenwerking met Crystal Dynamics.

De remake draait op de Unreal Engine 5 en zal wat “verrassingen” gaan bevatten en zal ergens volgend jaar verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

De tweede game is een compleet nieuw deel genaamd Tomb Raider: Catalyst. Daarin reist Lara Croft naar Noord-India om de nasleep van een mythische catastrofe te onderzoeken. De game wordt gemaakt door Crystal Dynamics verschijnt in 2027 voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.