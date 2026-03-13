Final Fantasy 7 Remake part 3 krijgt nieuwe gameplay mechanieken en meer in overig nieuws week 11

Zo het weekend nodigt toch alleen maar uit om lekker binnen te zitten en te gamen? Nou voor je zo ver bent, hebben we nog even wat overige nieuwtjes van de week op een rijtje voor je!

Nieuws

Het derde deel van de Final Fantasy 7 remake zal nieuw nieuwe gameplay mechanieken krijgen, aldus Naoki Hamaguchi, de director van de trilogie. In een gesprek met Bloomberg laat hij weten dat niet verwacht dat het derde en laatste deel van de trilogie dit jaar wordt aangekondigd en dat deze qua gameplay anders aan moet voelen als de vorige twee delen.

Sinds de onthulling van de roadmap voor The Division 2 voor dit jaar zijn de spelersaantallen op Steam meer dan verzesvoudigd. De game kent op het moment van schrijven ruim 23.000 gelijktijdige spelers op de platform, terwijl de game op Ubisoft Connect nog een stuk populairder is.

Epic Games heeft laten weten dat er een crossover komt van Super Meat Boy 3D en Fortnite. Wanneer en hoe is nog de vraag, maar op X heeft men al de eerste teaser geplaatst.



Pokémon Pokopia is een ongekend succes en meerdere retailers hebben al geen voorraad meer van de fysieke versie van de game. Bol, Coolblue en nog tal van andere verkopers hebben de pagina van de game al goed opgeborgen. Amazon heeft daarentegen in de Verenigde Staten de prijs van de game omhoog gegooid na 80 dollar. De Nederlandse site meldt dat de game wel geleverd kan worden, maar dan wel pas op 17 september (?!).

NewZoo heeft een top 20 vrijgegeven van meest gespeelde PC-games van 2025. Opvallende trend is dat Battle Royale games minder populair worden en dat free-to-play games het nog steeds goed lijken te doen. Echter is het opvallender dat Battlefield 6 en Arc Raiders er niet tussen staan, maar dit komt omdat deze games relatief laat in het jaar verschenen.

Resident Evil en The Evil Within-maker Shinji Mikami, is sinds zijn vertrek bij Tango Gameworks niet stil gaan zitten. Zijn nieuwe studio Unbound werkt namelijk hard aan een AAA game van een nieuw IP. Zo zoekt de studio nog volop personeel, maar is het fijn om weer een teken van leven te horen van de legendarische ontwikkelaar.

Ballistic Moon, de maker van de Until Dawn remake, is helaas gesloten. De studio werd in 2020 opgericht en bracht in 2024 hun eerste en dus ook laatste game uit in de vorm van de eerder genoemde game. Helaas heeft de studio ook te maken gekregen met een veranderende industrie en werd er al snel na de release in het personeelsbestand gesneden. Echter bleek het niet genoeg om het koppie boven water te houden.

Remedy heeft laten weten dat Control en Alan Wake 2 gebruik zullen maken van de verbeterde versie van de PSSR van de PlayStation 5 Pro. Dit moet voor een merkbaar verschil zorgen in beeldstabiliteit en helderheid van beweging.

CONTROL Ultimate Edition and Alan Wake 2 will support new PSSR. This more advanced version of PSSR will soon be available to all PlayStation 5 Pro owners, bringing noticeable improvements in image stability clarity of motion. — Remedy Entertainment (@remedygames) March 13, 2026

Epic Games gaat de prijzen van V-Bucks in Fortnite omhoog gooien op 19 maart. Nou ja, je krijgt minder V-Bucks voor hetzelfde geld. Waar je eerst 1000 V-Bucks kreeg voor €8,99 zijn dat er nu nog maar 800. Voor 22,99 krijg je er 2400 (in plaats van 2800), €36,99 nog 4500 (in plaats van 5000) en voor €89,99 krijg je er 12.500 (in plaats van 13.500). Mocht je dus nog nodig hebben, is het verstandig om ze snel in te slaan. Echter zullen de prijzen voor een Battle Pass, OG Pass dalen naar 800 V-Bucks (was 1000) en van LEGO en Music Pass naar 1200 (was 1400).

Larry “Major Nelson” Hryb gaat aan de slag als adviseur bij Commodore. Vele kennen hem wellicht van zijn tijd bij Xbox, waar hij meer dan 22 jaar heeft gewerkt. Volgens Commodore is hij de man om het merk en de community te laten groeien.

Serie/ Films

Nintendo heeft tijdens de Super Mario Galaxy Movie Direct de allerlaatste trailer van de film vrijgegeven en het belooft een groots avontuur te worden. De film draait vanaf 1 april op het witte doek!

Trailers

Er is een nieuwe gameplay-trailer van Echo Generation 2 verschenen. Daarnaast heeft ontwikkelaar Cococucumber laten weten dat er een demo van de game beschikbaar is en dat het eerste deel met korting te scoren is op Steam en Xbox.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Blight: Survival is een ambitieuze co-op actiehorrorgame van Haenir Studio en uitgever Behaviour Interactive. In een video bedankt men de community, maar bovenal de 1,5 miljoen gamers die de game op Steam in hun wensenlijst hebben gezet.

Onlangs werd de Marvel MaXimum collection aangekondigd en deze week werd middels een trailer onthuld dat de game op 27 maart naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch zal komen.

Er komt volgende maand een VR-game van Little Nightmares met de subtitel Altered Heroes. In de horrorgame zal je op zoek gaan naar een ontbrekend deel van jezelf en het belooft behoorlijk spooky te worden. De game verschijnt op 24 april voor de PlayStation VR2, SteamVR en Quest.

De sciencefiction actie-avonturengame Aphelion heeft ook een releasedatum gekregen. Middels een nieuwe trailer laat ontwikkelaar Don’t Nod weten dat de game op 28 april verschijnt voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game zal vanaf de lancering ook verkrijgbaar zijn via Xbox Game Pass.

Op 18 juni verschijnt de In the Jungle DLC voor Dave the Diver, waardoor je nog 10 uur zoet kan zijn met de game. Zo kunnen spelers de Jungle Gun verwachten, een wapen dat kan worden veranderd in verschillende wapens, maar ook een nieuw restaurant en nog veel meer. Check hier een nieuwe trailer van de uitbreiding.

Geruchten

Het speelgoedbedrijf McFarlane Toys meldt nieuwe figurines te krijgen van diverse games. De grootste opvaller is een figurine van Fallout 3 Remaster. De game is officieel niet uit de doeken gedaan, maar werd wel vernoemd in de papieren van Microsoft tijdens de rechtszaak met de FTC. Echter lijkt de komst van de remaster steeds dichterbij te komen.

Volgens Instagram gebruiker LEGO Minecraft Goat komt er een LEGO-versie van de eerste PlayStation. De set zou 1911 blokjes moeten bevatten en de console en controller bevatten en in december in de winkels te vinden zijn voor €159,99.