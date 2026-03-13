Vertigo Games kondigd remake van klassieker 7th Guest aan

Vertigo Games kondigt The 7th Guest Remake aan, een volledige remake van het iconische mystery-avontuur, helemaal opnieuw opgebouwd met moderne technologie.

De game bevat opnieuw vormgegeven puzzels, volledig nieuwe omgevingen en nieuw opgenomen volumetrische video, waardoor het klassieke spookhuis en zijn geheimen tot leven komen voor een nieuwe generatie spelers.

Zes gasten arriveren in een spookachtig landhuis, waar iets sinisters speelt. De rijke kluizenaar en speelgoedmaker Henry Stauf loert vanuit de schaduwen, en een duistere kracht hangt over het huis, gehuld in mysterie. Wie is de zevende gast? Wat wil Henry van hen? En wie zal het overleven om het verhaal te vertellen?

Terwijl spelers het enge landhuis verkennen, worden de puzzels steeds uitdagender, met gevaren om elke hoek. Iedere schaduw, piepende vloer en flikkerend licht bouwt spanning op terwijl het huis langzaam zijn geheimen prijsgeeft.

The 7th Guest Remake is het ultieme mystery-avontuur voor spelers die houden van uitdagende puzzels, spookachtige verkenning en een huiveringwekkend verhaal.

Belangrijkste kenmerken van The 7th Guest Remake:

Cinematische verhalen via volumetrische video : Stap midden in het verhaal. De nieuw opgenomen, volumetrische live-action performances zijn volledig in 3D vastgelegd, waardoor spelers direct in Henry Staufs landhuis worden geplaatst. Echte acteurs verschijnen in de wereld zelf, waardoor elke ontmoeting direct en verontrustend aanvoelt.

: Stap midden in het verhaal. De nieuw opgenomen, volumetrische live-action performances zijn volledig in 3D vastgelegd, waardoor spelers direct in Henry Staufs landhuis worden geplaatst. Echte acteurs verschijnen in de wereld zelf, waardoor elke ontmoeting direct en verontrustend aanvoelt. Unieke, hersenkrakende puzzels : Het iconische spookhuis komt tot leven met hoogwaardige graphics en zorgvuldig herontworpen puzzels. Elke puzzel is verweven met het verhaal en gebaseerd op de lore van het landhuis, met herkenbare elementen als eerbetoon aan het origineel.

: Het iconische spookhuis komt tot leven met hoogwaardige graphics en zorgvuldig herontworpen puzzels. Elke puzzel is verweven met het verhaal en gebaseerd op de lore van het landhuis, met herkenbare elementen als eerbetoon aan het origineel. Dynamische omgevingen: Het spookhuis verandert en verschuift door slimme visuele effecten en optische illusies. Onderzoek elk donker hoekje, ontgrendel nieuwe kamers en ontdek verborgen geheimen terwijl de horrors langzaam toenemen.

The 7th Guest Remake kan nu op de wishlist worden geplaatst voor PlayStation 5 via de PlayStation Store, en voor pc via Steam, GOG, of de Epic Games Store. Wishlists voor Xbox Series X|S en Nintendo Switch volgen later.