Crimson Desert launch trailer bevat enkele epische baasgevechten

Pearl Abyss heeft vandaag de officiële lanceringstrailer uitgebracht voor hun aankomende openwereld actie-avonturengame Crimson Desert. De trailer geeft spelers een nieuwe blik op de game voorafgaand aan de wereldwijde release op 19 maart.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De trailer toont het avontuur dat spelers te wachten staat in de uitgestrekte wereld van Pywel, met gevechten tegen angstaanjagende eindbazen, unieke vechtstijlen voor elk personage en dynamische gameplay-elementen zoals gevechten op een draak. De beelden benadrukken de omvang van de open wereld en de visueel rijke gameplay die spelers bij de lancering zullen ervaren.

Crimson Desert werd voorafgaand aan de release al meer dan drie miljoen keer aan de verlanglijstjes van grote wereldwijde platformen toegevoegd, wat wijst op grote verwachtingen van spelers over de hele wereld.

Spelers kunnen de game vanaf 17 maart om 23:00 pre-downloaden via Steam, PlayStation Store, Xbox Store en Microsoft Store.