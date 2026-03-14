Black Ops Battle Royale krijgt een solo modus

Raven Software luistert naar de feedback die spelers geven over het gisteren geïntroduceerde Black Ops Battle Royale in Call of Duty: Warzone. Fans vragen om een solo modus en daar is de ontwikkelaar dan ook druk mee bezig.

In een bericht op X legt Raven Software uit dat Solos binnen een week als optie voor privéwedstrijden zal worden toegevoegd om de algehele balans te verbeteren en vroegtijdige gegevens te verzamelen. Sommige reacties waren positief op dit nieuws. Anderen vonden echter dat deze modus vóór de release overwogen had moeten worden.

“Hoewel dit wat werk aan de backend en een paar aanpassingen vereist voordat het live gaat, zijn we enthousiast om Solos aan de game toe te voegen. We zullen meer details over de timing delen naarmate de lancering dichterbij komt. We zijn van plan om Solos volgende week als optie voor privéwedstrijden toe te voegen om vroegtijdige gegevens te verzamelen over het wedstrijdtempo en de algehele balans”, aldus Raven Software.

Good news: We’ve heard your feedback on adding more ways to play Black Ops Royale, and Solos is coming! While this will require some backend work and a few changes that need to happen before it goes live, we’re excited to get Solos into the game and we’ll share more details on… — Raven Software (@RavenSoftware) March 13, 2026

