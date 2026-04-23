Remedy brengt Control: Ultimate Edition uit op iOS

Remedy Entertainment heeft zonder voorafgaande releasedatum aangekondigd dat Control: Ultimate Edition nu beschikbaar is op iOS. De game is direct te downloaden via de App Store en kost €7, waarmee de studio inzet op een premium mobiele ervaring zonder microtransacties.



De mobiele versie bevat de volledige content van de originele release, inclusief alle uitbreidingen. Op technisch vlak ondersteunt de game zelfs ray tracing op compatibele apparaten, wat laat zien hoe ver mobiele hardware inmiddels is ontwikkeld.

Om de overstap naar smartphones en tablets soepel te laten verlopen, heeft Remedy de besturing en interface aangepast. De game maakt gebruik van touch controls, waarbij onder andere richten en puzzels zijn geoptimaliseerd voor een touchscreen. Voor spelers die liever een traditionele ervaring willen, is er ook ondersteuning voor Bluetooth-controllers.

Met deze release voegt Control zich bij een groeiend aantal AAA-games dat de stap naar mobiele platforms maakt. Of het vaste prijsmodel van €7 een succes wordt, moet nog blijken.