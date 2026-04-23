Bekijk hier de onthulling van Assassin’s Creed Black Flag Resynched

Ubisoft gaat vandaag om 18:00 Assassin’s Creed Black Flag Resynched officieel uit de doeken doen en dat kun je hier allemaal live volgen!

Assassin’s Creed Black Flag Resynched is een remake van de game die in 2013 verscheen voor de PC, PlayStation 3 en Xbox 360 en later dat jaar ook nog voor de Xbox One en PlayStation 4.

In de game volgen we Edward Kenway, Een kaper die in de 18e eeuw in het Caribisch gebied piraat wordt, raakt verwikkeld in de oorlog tussen de Assassin’s en de Tempeliers terwijl hij rijkdom zoekt. Nadat hij de gewaden en het schip van een Assassin, de Jackdaw, heeft gestolen, gaat Edward op zoek naar een door de Tempeliers begeerde faciliteit op Isu, genaamd het Observatorium, om deze aan de hoogste bieder te verkopen.

De remake van de game, die dus Assassin’s Creed Black Flag Resynched heet, zal naar alle waarschijnlijkheid op 9 juli verschijnen.