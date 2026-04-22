Control en nog zes andere games verlaten PlayStation Plus catalogus

Sony heeft het “Last chance to play” sectie van PlayStation Plus Extra en Premium voorzien van een update en daar is te zien dat Control en nog zes games de service op 19 mei zullen verlaten.

Op 19 mei zullen namelijk de volgende games de service verlaten:

Moto GP 25

Sand Land

Soul Hackers 2

Mortal Shell and Mortal Shell Enhanced Edition

The Dark Picture Anthology: Little Hope (zowel de PlayStation 4 als 5-versie)

Control Ultimate Edition

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Elke maand worden er nieuwe games toegevoegd aan abonnementsdiensten zoals PlayStation Plus, maar sommige titels worden ook verwijderd. Eerder deze maand werd aangekondigd dat games zoals The Crew Motorfest en Horizon Zero Dawn Remastered aan de PlayStation Plus-gamecatalogus (voor alle abonnees) zullen worden toegevoegd.

Ongetwijfeld zullen er eind volgende maand ook weer games aan de service voor de duurdere abonnementen worden toegevoegd. Zodra we iets van de bekende redacteur van Dealabs of Sony horen, laten we het jullie uiteraard weten!