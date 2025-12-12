Shenmue 4 trailer was nep en meer in overig nieuws week 50

De Game Awards zijn alweer achter de rug, maar daarnaast was er nog genoeg te beleven. Ook dat hebben we op een rij gezet!

Nieuws

Assassin’s Creed regisseur Simon Lemay-Comtois laat weten dat ze voor toekomstige delen niet uit kunnen sluiten dat er twee hoofdpersonages in zullen zitten. In een gesprek met Gamesradar laat hij weten dat ze dit zullen blijven doen zo lang er een goede reden voor is. In Shadows, Odyssey en Syndicate werden twee hoofdpersonages gebruikt, maar bij eerstgenoemde leverde dit veel kritiek op, omdat Yasuke volgens vele niet thuis hoorde in de Japanse setting.

Take-Two heeft twee leidinggevende van de geannuleerde Perfect Dark-game een nieuwe uitdaging gegeven. The Coalition chef Darrell Gallagher en Brian Horton, de regisseur van de geannuleerde Perfect Dark, gaan een nieuwe studio openen namens de GTA-uitgever. We weten voor de rest nog helemaal niks, maar wordt ongetwijfeld vervolgd!

Vorige week meldden we al dat er een Shenmue 4 trailer online gelekt was, maar twijfelde we al of het een officieuze trailer was of een die is gemaakt met AI. Dat laatste blijkt helaas de waarheid en ontwikkelaar Ys Net overweegt nu juridische stappen te nemen.

Serie/ Films

Het derde seizoen van de Fallout serie wordt in de zomer van 2026 gefilmd. In een interview met IGN laat maker Jonathan Nolan weten in de zomer te willen filmen, maar dat dit nog niet zeker is. De scenarioschrijver wil dat de serie zo snel mogelijk weer te zien is en dat er geen grote gaten zitten tussen de verschillende seizoen. Het tweede seizoen van Fallout verschijnt op 17 december op Amazon Prime.

Volgens insider DanielRPK zullen zowel Baldur als Thor aanwezig zijn in de eerste seizoen van de God of War serie. Max Parker (Boots) zou de rol van Baldur op zich nemen en Olafur Darri Olafsson (tweede seizoen Severance) die van Thor.

Tod Howard heeft in een gesprek met Eurogamer laten weten dat een The Elder Scrolls serie zeker ooit gemaakt kan worden. Al verwacht hij deze niet in het komende decennium.

Mocht er ooit een live-action Red Dead Redemption film komen, wil acteur Jeffrey Dean Morgan de rol van Arthur Morgan maar al te graag doen. Hij laat weten zelf van Westerns te houden en zijn zoon speelt de game en de rol zelf voor niks te willen vertolken!

Netflix heeft laten weten dat het tweede seizoen van Avatar: The Last Airbender volgend jaar te zien is. Daarnaast heeft men ook alvast de eerste teaser trailer vrijgegeven!

Deadline meldt dat Sigourney Weaver (Alien serie) een rol gaat krijgen in de Tomb Raider serie van Amazon Prime. Overigens is dit nog niet door het bedrijf bevestigd en ook is nog niet duidelijk wat haar rol in de serie zal wezen.

Paramount wil de deal van Warner Bros. Discovery bij Netflix wegkapen en gaat voor een vijandige overname. Door het merendeel van de aandelen voor ruim 108 miljard over te nemen, denkt de gigant een betere deal te hebben dan Netflix.

Trailers

Er is een nieuwe video van High On Life 2 vrijgegeven en daarin zien we één van de drie hubs uit de game genaamd Pinkline Harbor. Uiteraard zijn de spraakzame wapens weer van de partij en op 13 februari 2026 kun je ermee aan de slag!

Layers of Fear: The Final Masterpiece verschijnt op 19 december voor de Nintendo Switch 2. Bloober Team had eerder al laten weten dat de game naar Nintendo’s nieuwste console zou komen, maar nu weten we ook wanneer dat is.

Tijdens de PC Gaming Show werden nieuwe beelden getoond van de actie-avonturengame Damon and Baby. De game wordt begin 2026 verwacht voor de PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

De System Shock remake komt op 18 december naar de Switch consoles. Deze zal zowel fysiek als digitaal verschijnen en de fysieke Switch 2-versie zal volledig op de cartridge staan. Daarnaast zal deze ook ondersteuning bieden voor de muisbesturing van de joy-con.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De bergbeklimgame Cairn werd onlangs uitgesteld naar 2026, maar nu weten we dat we vanaf 29 januari de berg Mount Tenzen kunnen proberen te overwinnen.

Nintendo heeft weer drie games aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd. Het gaat om Wario World, Rayman 2: The Great Escape en Tonic Trouble.

Geruchten