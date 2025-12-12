Pragmata releasedatum onthuld, Saros getoond en meer tijdens Game Awards 2025

Vannacht werden de Game Awards gehouden en daar werden prijzen uitgedeeld, maar ook games onthuld of voorzien van een releasedatum of trailer. We hebben alles op een rijtje gezet!

De show draaide uiteraard om de awards en niet geheel onverwachts was het Clair Obscur: Expedition 33 die maar liefst negen awards in de wacht sleepte.

Star Wars: Knight of the Old Republic-regisseur Casey Hudson heeft met zijn studio Arcanaut Studios Star Wars Fate of the Old Republic aangekondigd. De game is nog pas in vroege fase van ontwikkeling, maar wordt door de studio gezien als “ware opvolger” van het eerder genoemde KoToR.

Tijdens de show werd eindelijk duidelijk wat die mysterieuze game was die al een tijdje geteased werd. Het was uiteindelijk Divinity van Baldur’s Gate 3-ontwikkelaar Larian Studios.

Amazon Games Studio heeft maar liefst twee Tomb Raider games uit de doeken gedaan. Tomb Raider Legacy of Atlantis is een remake van het eerste deel gemaakt op de Unreal Engine 5 en wordt gemaakt door Fly Wild Hog. De ander is Tomb Raider: Catalyst dat door Crystal Dynamics onder handen wordt genomen.

Mike Booth en zijn studio Bad Robot Games kondigde de co-op game 4: Loop aan en deze game zou een “flinke stap vooruit” zijn in vergelijking met Left 4 Dead. Al neem je het in de nieuwe game op tegen buitenaards gespuis.

Ook werd dan ein-de-lijk onthuld dat Leon S. Kennedy van de partij zal zijn in Resident Evil Requiem. In de game zullen hij en Grace Ashcroft hun paden kruizen en in een video wordt getoond hoe dat tot stand komt.

Capcom’s Pragmata werd voorzien van een releasedatum en vanaf 24 april kunnen spelers aan de slag met de game. De third person actie-game werd eerder al aangekondigd voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar zal op dezelfde dag ook naar de Nintendo Switch 2 komen!

De Uncharted 2 en The Last of Us-regisseur Bruce Straley en zijn studio Wildflower Interactive hebben (zoals beloofd)de game Coven of the Chicken Foot onthuld. Het gaat om een singleplayer puzzel-platformer die vooralsnog alleen naar de PC (Steam) lijkt te komen. Ook hiervan is geen releasedatum onthuld.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight heeft een releasedatum gekregen. De game die tijdens de Gamescom speelbaar was, zal vanaf 29 mei 2026 in de (digitale) winkels te koop zijn.

Warlock: Dungeons and Dragons is de nieuwste third person actie-avonturengame van D&D: Dark Alliance en de game moet in de loop van 2027 verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Nintendo en Illumination hebben een korte video van The Super Mario Galaxy Movie getoond. Daarin zien we hoe Mario en Luigi op de vuist gaan met Bowser jr.

Ook van de Street Fighter film werd beelden getoond, maar wel “slechts” de eerste teaser. De film zal vanaf 18 oktober 2026 in de bioscopen draaien.

De Epic Games Store heeft een Holiday sale gaande en daarin kunnen Pc-gebruikers tot 18 december Hogwarts Legacy claimen, maar ook kortingen tot 75% op allerlei games (tot en met 8 januari).

Epic Games Store Holiday Sale 🤝 @TheGameAwards

Discounts, free games, and Epic Extras are here during our Holiday Sale! Make sure you grab @HogwartsLegacy for FREE until December 18 ❄️ https://t.co/AjotF4RYHH #TheGameAwards pic.twitter.com/8gB2Wan5k6 — Epic Games Store (@EpicGames) December 12, 2025

Nagoshi Studio, van geestelijke vader van Like a Dragon/ Yakuza Toshiiro Nagoshi, heeft hun eerste game onthuld. Gang of Dragon heeft veel weg van de eerder genoemde games en is in ontwikkeling voor de PC, al worden andere platforms niet uitgesloten.

The Creative Assembly heeft, zoals beloofd, nog een Total War-game aangekondigd. Deze staat geheel in het teken van de Warhammer 40,000 reeks. De game verschijnt op een nog onbekende datum voor de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Capcom heeft een nieuwe Mega Man onthuld met de subtitel Dual Override. Daarin zien we de bekende 2D gameplay, maar nu gemixt met cel-shaded graphics. De game wordt in 2027 verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

De makers van The Ascent hebben hun nieuwe cyber-noire shooter No Law uit de doeken gedaan. De game draait op de Unreal Engine 5 en zal op een nog onbekende datum naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.

Phasmophobia komt ergens volgend jaar naar de Nintendo Switch 2. In de game, waarvan meer dan 25 miljoen exemplaren zijn verkocht, kunnen spelers veertien verschillende locaties verkennen en op jacht gaan naar geesten. Onder die locaties behoort ook de nieuwste map, Nell’s Diner.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Frictional Games claimt al 10 jaar met de game bezig te zijn die zij vannacht hebben onthuld. Het gaat om ONTOS, een thriller met een sciencefiction setting. De game komt in 2026 naar de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Shapefarm heeft hun eerste game onthuld genaamd Orbitals. Dit is een co-op game die exclusief naar de Switch 2 komt. In de game gaan spelers aan de slag als Maki en Omura die hun schip moeten redden nadat zij in aanraking zijn gekomen met een kosmische storm.

De co-op zombieshooter John Carpenter’s Toxic Commando zal vanaf 12 maart 2026 verkrijgbaar zijn. De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

De Lord of Hatred uitbreiding van Diablo 4 zal vanaf 28 april 2026 verkrijgbaar zijn. Spelers die de uitbreiding pre-orderen, krijgen overigens meteen toegang tot twee nieuwe classes, waarvan een nog een mysterie is en de andere heeft met Paladin met Lord of Hatred te maken.

Thekla, Inc kondigde tijdens de show Order of the Shining Star aan. De ontwikkelaar van The Witness en Braid laat weten dat het gaat om een puzzel game waar in vier werelden maar liefst 100 puzzels opgelost kunnen worden.

Xbox Game Studios en Compulsion Games hebben laten weten dat South of Midnight in de toekomst naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2 zullen komen. Wanneer dit precies gebeurd, is nog niet onthuld.