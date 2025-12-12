Bad Robot Games onthult co-op game 4: Loop

Bad Robot Games heeft hun game 4: Loop onthuld. Van deze game werd eerder al bekend dat die door Sony zal worden uitgegeven.

De studio, die wordt geleid door Left 4 Dead-bedenker Mike Booth, komt met 4: Loop als eerste game. In de game spelen gamers met zijn vieren in een team en nemen het op tegen buitenaardse wezens. In de game betekent sterven niet het einde, want in de game is de mensheid al zo ver dat met behulp van 3D-printers levens verder kunnen worden vervolgd.

Volgens Mike Booth is de game een behoorlijke stap vooruit in vergelijking met Left 4 Dead. Spelers zouden door de grotere gebieden meer ruimte hebben om te improviseren en ook kunnen zij omgekomen spelers meedragen en in veiligheid brengen.

De game heeft nog geen releasedatum gekregen, maar komt naar de PC en PlayStation 5.