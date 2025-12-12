Larian Studios doet nieuwe game Divinity uit de doeken

Baldur’s Gate 3 ontwikkelaar Larian Studios heeft Divinity aangekondigd.

De game werd al geteased door presentator Geoff Keighley en later werden ook meer bewijsstukken verzameld dat het om een Divinity-game zou gaan.

Er zijn op het moment van schrijven geen details bekend, behalve dat spelers geen van de vijf eerder verschenen games gespeeld hoeft te hebben om de game te kunnen volgen. Echter zullen de gamers die Divinity Original Sin gespeeld hebben wel wat meer kennis van de lore hebben.

Wanneer en op welke platformen de game verschijnt, zijn op dit moment niet bekend.