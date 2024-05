Larian Studios opent haar zevende studio

Baldur’s Gate 3-ontwikkelaar Larian Studios heeft onlangs haar zevende studio geopend in Polen.

In een persbericht bevestigde de ontwikkelaar de opening van nog een studio. Naast de nieuwe studio in Polen zijn er ook nog de locaties in Gent, Barcelona, Quebec, Dublin, Guildford en Kuala Lumpur.

Studiohoofd Ula Jach laat in een persbericht het volgende weten over de nieuwe studio:

“We zijn heel blij met de mogelijkheid om samen te werken met het overvloedige talent en de expertise van de regio, vooral gezien de sterke reputatie van Polen als plaats voor rpg- en gamingliefhebbers.”

De studio gaat helpen met de twee RPG’s die de studio in ontwikkeling heeft. We weten alleen dat geen van hen een Baldur’s Gate 4 is, maar dat is ook het enige wat we weten.