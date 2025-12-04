Sony gaat game van voormalig Left 4 Dead-ontwikkelaar uitgeven

Bad Robot Games is een samenwerking met PlayStation aangegaan voor het uitgeven van hun “co-operatieve shooter voor vier personen”.

Bad Robot Games is opgericht door de bekende regisseur JJ Abrams, dat een game aan het maken is onder leiding van Mike Booth. Je kent hem wellicht als het gezicht van de Left 4 Dead-games.

Met de samenwerking neemt PlayStation de taak van het uitgeven van de game op zich. In een persbericht laat Anna Sweet, de ceo van Bad Robot Games, het volgende erover weten:

“Door samen te werken met Sony Interactive Entertainment kunnen we onze nieuwe IP tot leven wekken. We hebben een uitgebreide visie voor dit nieuwe universum. Met de hulp van PlayStation hopen we een gedurfde, innovatieve ervaring te leveren die echt speciaal voor spelers wordt. Ik ben erg enthousiast dat Mike Booth de creatieve leiding neemt. Hij maakt een coöperatief avontuur die onvergetelijke momenten met vrienden op gaat leveren.”

We weten alleen dat de shooter naar de PC en PlayStation 5 zal komen, maar overige details zullen op een later tijdstip worden gedeeld. Wel heeft Booth in het verleden laten doorschemeren dat de nieuwe game is gebouwd op de fundering van de Left 4 Dead games. Spelers die deze games konden waarderen, zullen blijkbaar ook de nieuwe co-op shooter gaan bevallen.