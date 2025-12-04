Battlefield 6 Winter Offensive update moet kogelregistratie verbeteren

EA en DICE komen op 9 december met de Winter Offensive update voor Battlefield 6. Deze voegt nieuwe content aan de game, maar gaat er ook voor zorgen dat de kogels daadwerkelijk de juiste schade toebrengen.

Spelers klagen al sinds de release van de game dat soms hun kogels niet of te weinig schade bij de vijanden lijken aan te doen. Vanaf 9 december zal hier definitief een einde aan moeten komen, want dan verschijnt de Winter Offensive update. Deze update brengt dus niet alleen nieuwe content naar de game, maar zal er voor moeten zorgen dat de kogelregistratie weer helemaal klopt.

Daarnaast wordt de user interface ook zo aangepast dat spelers duidelijker te zien krijgen dat hun kogels hun doel raken en bovendien zullen de soldaten een stuk beter zichtbaar zijn. Tot slot zullen ook enkele wapens iets aangepast, zoals de besturing en de accuraatheid.

Naast de verbeteringen voegt de update een nieuwe versie van Empire State, een pikhouweel en een nieuwe tijdelijke modus.

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Volgens ondergetekende is de game een ware comeback van EA en is het een shooter waar je nog jaren zoet mee kunt wezen!