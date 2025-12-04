Helaas geen Prince of Persia: Sands of Time remake tijdens Game Awards

Prince of Persia: Sands of Time remake zal helaas niet aanwezig zijn tijdens de Game Awards van volgende week.

Ubisoft heeft op X bevestigd dat Prince of Persia: Sands of Time remake niet van de partij zal zijn tijdens de Game Awards.

Sorry to disappoint, but can confirm Prince of Persia: The Sands of Time won’t be at TGA this year 💖 — Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 3, 2025

De Game Awards vindt plaats in de nacht van donderdag 11 op 12 december en daar zullen niet alleen de prijzen worden uitgereikt, maar ook nieuwe games worden getoond. We weten dat Exodus van de partij is en dat The Witcher 4 dit jaar niet.