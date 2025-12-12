In januari komt er weer een Xbox Developer Direct

Microsoft blijft vasthouden aan hun traditie en komt begin volgend jaar weer met een Xbox Developer Direct!

Matt Booty heeft in een gesprek met Variety bevestigd dat de Xbox Developer Direct weer in januari zal plaatsvinden. Hij kan nog niet zeggen welke games er getoond zullen worden, maar claimt wel dat de platformhouder voor volgend jaar genoeg games heeft om meer dan één Direct te houden.

Ook geeft hij wel aan dat Playground Games van de partij zal zijn en dat kan alleen maar betekenen dat Fable en/ of Forza Horizon 6 van de partij zullen zijn. Andere games die er mogelijk getoond zullen worden zijn Gears of War: E-Day en Halo: Combat Evolved.

Wanneer de Xbox Developer Direct precies plaats gaat vinden, is niet bekend. Dit jaar werd het overigens op 23 januari gehouden.