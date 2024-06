Gears of War E-Day, Fable, Doom: the Dark Ages en meer in Xbox Games Showcase

Microsoft heeft zojuist de Xbox Games Showcase gehouden en daarin werden games als Gears of War E-Day, Fable, Doom: the Dark Ages, Perfect Dark en nog veel meer games getoond. Heb je het gemist? Geen probleem, want je kunt hier alle aankondigingen terugzien!

De show begon met meer informatie en beelden van de singleplayer van Call of Duty Black Ops 6.

Daarna kwam Doom: The Dark Ages, een game waar al veel over geroddeld werd en evengoed erg welkom was! De game wordt volgend jaar verwacht.

State of Decay 3 werd al in 2020 aangekondigd, maar ook in de trailer van vandaag was geen releasedatum te vinden. Wel wordt in de trailer een nieuwe vijand geteased.

We behandelden Dragon Age: The Veilguard al in een apart bericht, maar hier is dan eindelijk de eerste trailer van de game!

Starfield krijgt later dit jaar de DLC Shattered Space en vandaag komt er ook nog een update naar de game. Wat het allemaal precies inhoudt, zie je in de trailer!

Expedition 33 is een nieuwe actie-RPG van Sandfall Interactive en speelt zich af in een fantasierijke wereld. Check hier de eerste trailer!

Compulsion Games heeft ook een nieuwe game laten zien, genaamd South of Midnight. Het ziet er er in ieder geval veelbelovend uit!

De World of Warcraft expansion The War Within is voorzien van een releasedatum tijdens de show en deze zal op 26 augustus verschijnen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werd ook getoond en helaas werd er ook van deze game nog geen releasedatum bekendgemaakt. Wel ziet de remake er veelbelovend uit!

Seizoen 13 van Sea of Thieves verschijnt op 25 juli en in een trailer zorgt Rare alvast dat je in de stemming raakt voor de nieuwe content.

 ‘

A44, de makers van Ashen komen met de souls-lite Flintlock: The Siege of Dawn, waarin goden en wapens botsen en je de taak hebt om ze om te brengen.

Age of Mythology: Retold is voorzien van een releasedatum, namelijk 4 september 2024!

Waar er geluiden waren dat de ontwikkeling van Perfect Dark alles behalve soepel verloopt, werd er toch een trailer van de game getoond. Desondanks kreeg ook deze game geen releasedatum (zelfs geen jaar). Dus wellicht dat er toch een kern van waarheid in het gerucht zit. De gameplay ziet er erg interessant uit, gelukkig!

De Vessel of Hatred uitbreiding van Diablo 4 verschijnt op 8 oktober en in een nieuwe trailer zien we wat ons te wachten staat.

De nieuwe Fable is misschien wel een van de meest geanticipeerde Xbox Games van 2025, maar helaas zijn we nog steeds gameplay van ontwikkelaar Playground Games tegoed. Desalniettemin ziet de trailer die tijdens de show getoond werd er gelikt uit!

De hero shooter Fragpunk van Netease ziet er zeker uit om een kans te geven. In de game zal je speciale krachten krijgen door middel van kaarten. Zo kun je de omgeving veranderen, maar ook de hoofden van de vijand kunt vergroten.

In Winter Burrow gaan spelers aan de slag als een muis die moet zien te overleven. De game heeft veel gelijkenissen met Don’t Starve en zal begin 2025 verschijnen.

Jaren ’80 muziek en een groep vrienden die op avontuur gaan in Mixtape. De game ziet er veelbelovend uit!

Flight Simulator 2024 is voorzien van een releasedatum, middels een nieuwe trailer en daarin zien we wat nieuwe features, zoals de mogelijkheid om bosvuren te blussen met een vliegtuig, een ballonvaart en meer! De game verschijnt op 19 november.

Ook de Gold Road uitbreiding van The Elder Scrolls Online werd getoond en daar zullen fans al over iets meer dan een week mee aan de slag kunnen! Overigens kan iedereen vanaf vandaag tot 19 juni de game gratis proberen.

Square Enix heeft een nieuwe Life is Strange aangekondigd met de naam Double Exposure en in die game zien we hoe een oudere Max twee tijdlijnen tegelijkertijd volgen. Deze lijken heel veel op elkaar, behalve dat in één haar beste vrienden vermoord.

Indiana Jones and The Great Circle kon natuurlijk ook niet ontbreken tijdens de show en daarin zagen we een stuk van de game, die er nog steeds erg goed uitziet! De game komt dit jaar, maar wanneer is helaas nog niet bekend.

Mechabreak kwam al tijdens de Summer Game Fest voorbij en tijdens de Xbox Games Showcase kregen we nog meer te zien, waaronder de aankondiging van een beta in augustus.

Wuchang: Fallen Feathers is een fantasy-game waarin een zeer interessante vraag wordt gesteld. Wat die vraag is, zie je in de onderstaande trailer. De game lijkt qua stijl erg op Ghost of Tsushima, maar dan met grote beesten in plaats van Mongolen.

Avowed is nog een game die dit jaar moet verschijnen, maar helaas geen releasedatum heeft gekregen. Het lijkt erop dat Microsoft nog wat dingen achter de hand houdt voor nog een eigen show/ Gamescom Opening Night? Hoe dan ook, het blijft een fantastische game om te zien.

Als Bethesda Fallout niet naar Europa brengt, komen wij wel met een Fallout-achtige game in het continent, moet Rebellion hebben gedacht. In de game Atomfall moeten spelers zien te overleven in een door een nucleaire bom getroffen Engeland.

Ubisoft snoepte al wat tijd van de Summer Game Fest in en nu ook tijdens de show van Xbox, alvorens morgen met de Ubisoft Forward te komen. Gisteren deed men dat met Star Wars: Outlaws en vandaag met Assassin’s Creed: Shadows.

De afsluiter van de show was eigenlijk geen verrassing, maar de naam van de nieuwe Gears wel, namelijk Gears E-Day. De game ziet er goed uit!