Lego Horizon, Phantom Blade Zero en meer in Summer Game Fest 2024

De Summer Game Fest zit er weer op en er kwamen weer een enorme hoeveelheid games voorbij. Gemist? Geen probleem, want wij hebben alles op een rijtje gezet!

De show begon met de onthulling van LEGO Horizon Adventures. De LEGO-game met daarin de Sony-heldin verschijnt dit najaar voor de PC, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Daarna volgde nieuwe gameplay van de survival horrorgame No More Room in Hell 2. De game verschijnt rond Halloween via Early Access.

Ook Harry Potter Quidditch Champions was van de partij met de eerste beelden en een releasedatum. We kunnen vanaf 3 september de strijd aan gaan om de beste zoeker, beuker, jager of wachter ooit te worden.

Altijd al een keer uit een gevangenis willen ontsnappen? Misschien is de game Cuffbust wel iets voor jouw en je vrienden?! De game komt misschien in 2025..

Star Wars Outlast zal aankomende maandag wat uitgebreider worden getoond tijdens de Ubisoft Forward, maar tijdens de Summer Game Fest kregen we al een sneak peek.

Geoffrey Keighley heeft tijdens de show wat extra aandacht gegeven aan games die door één persoon worden ontwikkeld. Zo werd de eerste gameplay van Neva getoond!

2K Games had op hun website de onthulling al een beetje verklapt, maar Civilization 7 komt volgend jaar naar PC en consoles. Het mooie is dat console-eigenaren niet meer hoeven te wachten, want de release zal gelijktijdig zijn met de PC-versie.

De actie-RPG Metaphor ReFantazio passeerde ook de revue met een trailer die focuste op de “archetypen” in de game. De game verschijnt op 11 oktober.



Batman: Arkham Shadows is in ontwikkeling voor de Meta Quest 3 en tijdens Summer Game Fest werd de eerste verhalende trailer getoond. Daarin krijgen we de bevestiging dat de Ratking de antagonist is in de game.

Voor Street Fighter 6 werd de Year 2 Pass officieel onthuld en daarin zitten M. Bison, Terry, Elena en May.

De indie game Tears of Metal werd onthuld tijdens de show en de eerste trailer zit in ieder geval boordevol actie!

Dragon Ball Sparking! Zero is dan eindelijk voorzien van een releasedatum. De game zal namelijk op 11 oktober gaan verschijnen.

De free-to-play tactische first person shooter Delta Force: Hawk Ops werd ook getoond tijdens de SGF. Check hier de gameplay-trailer.

De nieuwste trailer van Mecha Break gaat dieper in op de design van de geavanceerde machines.

De indie game Deer & Boy werd onthuld tijdens de Summer Game Fest en de trailer is hieronder te bekijken!

Natuurlijk kon een nieuwe trailer van Kingdom Come Deliverance 2 niet ontbreken en daarin wordt meer over het verhaal van de game getoond.

De studio achter films als M3gan, Five Nights at Freddy’s and the Black Phone komt met zijn eigen uitgever voor indie horror games. Dit zal gebeuren onder Blumhouse Games en in een video werden de eerste games getoond.

Slitterhead werd al tijdens de Game Award van 2021 aangekondigd en vandaag kregne we de eerste gameplay te zien!

In de third person rogue-like game Killer Bean ben jij op oorlogspad en mag je wraak nemen. Het ziet er eigenlijk best heel geinig uit!

Wanderstop werd ook even tussen neus en lippen onthuld en de eerste trailer is hier te bekijken!

In Uknown9 Awakening zal je als Can Haroona alles op alles moeten zetten om aardse geheimen te beschermen. In de trailer wordt meer over het verhaal verteld.



Leuk nieuws als je geïnteresseerd bent in Enotria The Last Song, want er is nu een demo van de game verkrijgbaar. Geen idee wat voor game het is? Check dan de trailer eerst!



The First Descandent is een “next-gen” looter-shooter en die zal op 2 juli gaan verschijnen. Uiteraard was er ook een trailer!

Sonic X Generations heeft een releasedatum gekregen en dat zal op 25 oktober gaan gebeuren. Check hier de nieuwste trailer!

In een nieuwe trailer van Dune Awakening kregen we meer te zien van het verhaal van de game. Helaas nog geen releasedatum!

Uncapped Games komt met een nieuwe RTS voor de PC, genaamd Battle Aces en die werd natuurlijk aangekondigd via een trailer.

EA laat via een video weten dat skate. nog steeds in ontwikkeling is, maar helaas nog steeds geen releasedatum..

The Finals was de shadow drop tijdens de Game Awards en inmiddels dient Season 3 zich aan en die was weer van de partij tijdens SGF.

Valorant is al enige tijd te spelen op de PC, maar zal binnenkort eindelijk naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/X komen.

Monster Hunter Wilds werd als een van de laatste games getoond en daarnaast werd er alvast gemeld dat de game speelbaar zal zijn tijdens de Gamescom en tijdens de Opening Night Live ook een nieuwe trailer zal krijgen. Laten we hopen dat we dan een releasedatum krijgen!

De afsluiter van de show werd uiteindelijk Phantom Blade Zero, dat er overigens erg interessant uit. Check hier de trailer!