Call of Duty: Black Ops 6: roundbased zombies terug, nieuwe movement en meer!

Call of Duty Black Ops 6 kreeg na de Xbox Games Showcase haar eigen Direct en daarin werden een hoop nieuwe details onthuld, zoals het Omnimovement systeem. We hebben even alles voor jullie op een rijtje gezet!

In de direct werd meteen het een en ander over de singleplayer verteld, zoals de nieuwe rol van Frank Woods, maar ook de nieuwkomers Troy Marshall en Jane Harrow van de CIA. Het team wordt aangevuld door de techgenie Felix Neumann en Sevati Duman, die bekend staat als een mysterieuze assassin. De singleplayer biedt wederom de mogelijkheid om op verschillende manieren te spelen en de ontwikkelaar raadt ook aan om dit te doen.

De belangrijkste toevoeging van Black Ops 6 is toch echter het Omnimovement systeem. Hierdoor is het mogelijk om a la Max Payne al springend te schieten, maar ook te duiken en op je rug verder te knallen (iets dat sommige wellicht herkennen van Battlefield 1). Het belooft daardoor een nog groter spektakel te worden en ondergetekende heeft al heel wat scenario’s in gedachten voor de multiplayer.

Echter biedt het Intelligent Movement systeem ook een oplossing voor nog soepelere gameplay. Dat zijn een aantal features die ervoor moeten zorgen dat je niet zo veel knoppen meer in hoeft te drukken om onder iets door te glijden of over iets heen te springen. Deze zijn verdeeld in sprint assist, crouch assist en mantle assist. Het lijkt ons wel iets waar je aan zult moeten wennen, maar uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat je de focus kunt leggen op andere zaken en dat is natuurlijk vijanden neerleggen.

Tot slot voegt Treyarch daar ook nog corner slicing aan toe en dat zorgt er voor dat je al op een bepaalde manier een hoek inkijkt voor je bijvoorbeeld een deur in gaat. Het lijkt erg op het leanen in games als PUBG, waardoor je dus net sneller kunt zien wat er om de hoek gebeurt. Laten we hopen dat dit ervoor zorgt dat je campers eerder spot!

Er werd tijdens de Direct ook nog gesproken over de Zombie-modus en die wordt weer zoals we van Treyarch gewend zijn, namelijk roundbased. Waar Modern Warfare voor de DMZ manier ging, keert Black Ops 6 terug naar het bekende systeem. De game kent bij de release twee Zombie maps en zal uiteraard weer gevuld zijn met Easter Eggs en natuurlijk hordes zombies.

Call of Duty Black Ops 6 verschijnt op 25 oktober 2024 en zal vanaf dag één op Xbox