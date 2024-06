Oeps! Obsidian plaatst per ongeluk releasedatum Avowed op website

Waar Microsoft tijdens de Xbox Games Showcase nog de releasedatum van Avowed onbekend leek te houden, heeft ontwikkelaar Obsidian deze mogelijk verklapt.

De game was uiteraard van de partij tijdens de show van Microsoft van gisteren en de trailer zag er wederom goed uit, maar een specifieke releasedatum bleef achterwege. Tot Obsidian op haar website een blog plaatste met daarin een mogelijke datum, namelijk 12 november 2024.

Het is overigens al snel weer van de site verwijderd, maar zoals je kunt zien waren er al snel fans bij die er even een screenshot van hebben gemaakt. Een release in november klinkt eigenlijk erg logisch, aangezien de game nog dit jaar verwacht wordt. Het enige wat nog zou kunnen is dat de game intern al uitgesteld is met enkele weken en dat Microsoft daarom nog besloten had om nog even geen releasedatum aan de game te plakken.

Hoe dan ook kunnen we nog voor 2025 aan de slag met de nieuwe RPG van de ontwikkelaars achter Fallout New Vegas en The Outer Worlds.