Assassin’s Creed, xDefiant en meer in Ubisoft Forward! Check het hier!

Ubisoft komt om 21:00 met een nieuwe Forward en natuurlijk is er ook een pre-show, die op 20:30 van start gaat. Je hoeft niet verder te zoeken, want je kunt hem hier live bekijken.

Uiteraard zal Assassin’s Creed Shadows voorbij en ook weten we dat xDefiant aanwezig is. We zijn benieuwd of de Beyond Good & Evil 2 trailer die zogezegd al een jaar op de plank ligt eindelijk uitkomt en hoe zit het met de Splinter Cell remake?! We gaan het zo allemaal horen of misschien ook wel niet.



Waar kijken jullie naar uit? Laat het ons weten in de reacties!