Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows en meer tijdens Ubisoft Forward

Ubisoft heeft zojuist de Forward gehouden en daarin werd onder andere Assassin’s Creed Shadows, Star Wars: Outlaws en meer getoond. Ook deze show hebben we voor jullie samengevat.

De show begon met een uitgebreide blik op Star Wars Outlaws en een van de missies die spelers staat te wachten.

Voor de free-to-play shooter xDefiant werd het eerste in-game seizoen onthuld. Deze brengt onder andere maandelijks een nieuwe map, een nieuwe factie, nieuwe wapens en meer!

Skull and Bones is misschien niet het succes geworden wat Ubisoft ervan verwacht had, maar de uitgever blijft in de game geloven. Tijdens de Forward werd onder andere wat gratis content geshowt, maar ook Season 3 Into the Dragon’s Wake.

Prince of Persia viert dit jaar haar 35 jarige bestaan en deed dit onder andere met de release van The Last Crown en The Rogue Prince of Persia. Beide games krijgen nieuwe content in de komende tijd, zoals de Divine Trials voor The Last Crown, maar ook een nieuwe verhalende DLC.

The Rogue Prince of Persia krijgt ook diens eerste update en deze voegt onder andere de Temple of Fire toe, maar ook nieuwe wapens en meer!

Tot slot lijkt men de remake van Prince of Persia: The Sands of Time opnieuw aan te kondigen. De game werd drie jaar geleden al aangekondigd, maar kende volgens de roddelpraat een moeizame ontwikkeling. De game wordt dus nu van de grond opnieuw gebouwd en wordt in 2026 verwacht.

Voor Avatar: Frontiers of Pandora staat op 16 juli de eerste DLC genaamd Sky Breaker, waarin een nieuwe dreiging zich op Pandora lijkt te melden. De DLC zal op 16 juli speelbaar zijn.

The Crew Motorfest introduceert een nieuwe modus genaamd Chase Squad en daarnaast zal Season 4 het eiland Maui aan de game toevoegen. Dit seizoen moet in november van start gaan.

De nieuwe iteratie in de Anno-reeks heet 117 Pax Romana en die moet volgend jaar verschijnen. Er is nog weinig informatie vrijgegeven, maar wel een live-action teaser.

De grote afsluiter was natuurlijk Assassin’s Creed Shadows en daar werd een uitgebreide demo gehouden, waarin we beide hoofdpersonages in actie zien. Ja, inderdaad je kunt nu switchen tussen de verschillende personages, in plaats van een keuze maken tussen wie je speelt.