Deadpool komt op 16 januari naar Marvel Rivals

Seizoen 6 van Marvel Rivals gaat op 16 januari van start en in een nieuwe video krijgen we te zien dat Deadpool daar onderdeel van is.

Helaas bevat de trailer geen gameplaybeelden van de Merc with a Mouth, maar de video laten wel zien wat zijn intenties zijn.

Marvel Rivals is een free-to-play hero shooter van Netease. In de game nemen de helden van Marvel het tegen elkaar op in potjes van 6 tegen 6. Alle personages hebben hun iconische aanvallen, maar sommige personages kunnen ook speciale Team-Ups realiseren.

De game is sinds september 2024 speelbaar op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en verscheen dit jaar september ook voor de PlayStation 4. De ontwikkelaar zou ook nog graag een Switch 2-versie willen maken, maar dat kon tot eerder dit jaar niet, omdat de ontwikkelaar nog geen dev-kits had gekregen van Nintendo.