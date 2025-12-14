Milestone kondigt arcaderacer Screamer aan

Milestone heeft de arcaderacer Screamer aangekondigd. De game die een behoorlijke anime tint heeft, zal op 26 maart 2026 verschijnen.

De game komt in een standaard versie (€69,99) en een Digital Deluxe editie (€79,99). Daarin delen spelers mee in het Screamer toernooi, waarin allerlei mensen meedoen, zoals soldaten, criminelen, maar ook supersterren en wetenschappers. Het is alles behalve een standaard racetoernooi, want naast het racen kunnen deelnemers ook aanvallen.

Screamer verschijnt op 26 maart 2026 voor de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.