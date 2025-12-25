Bethesda bezig met “onaangekondigde Fallout dingen”

Hoewel The Elder Scrolls 6 de prioriteit heeft bij Bethesda werkt de studio ook gewoon aan Fallout. Deze serie blijft immers belangrijk voor de studio.

In een interview met Game Informer laat Todd Howard weten dat de meeste ontwikkelaars van Bethesda aan Fallout werkt. Dit zou voornamelijk komen door de mmo Fallout 76, maar ook wordt er aan toekomstige games gewerkt.

“Kijken naar Fallout 76 zijn we nooit gestopt met werken aan Fallout. We hebben al geruime tijd een volledig team op Fallout zitten. Dus we verrichten nog altijd het meeste werk aan Fallout als een franchise.”

Hij geeft echter wel aan dat de prioriteit van de studio op dit moment ligt bij het voltooien en uitbrengen van The Elder Scrolls 6:

“Het grootste gedeelte van onze interne studio werkt aan The Elder Scrolls 6. We doen andere dingen met Fallout die we nog niet hebben aangekondigd, en wanneer de tijd rijp is praten we daar over. Ik voel soms wat spanning van fans die maar om meer blijven vragen, maar we werken aan dingen, en dat wordt het wachten waard. Er komt een moment dat we er over kunnen praten en we willen daar speciale momenten van maken voor onze fans.”

In 2022 gaf Howard al aan dat The Elder Scrolls 6 eerder zou verschijnen dan Fallout 5. Echter heeft laatstgenoemde serie een hoop populariteit weten te kweken door de release van de TV-serie van Amazon Prime. Daarvan wordt op dit moment wekelijks nieuwe afleveringen van het tweede seizoen van vrijgegeven. Onlangs gaf Howard ook aan dat de game rekening gaat houden met gebeurtenissen uit de serie.