“CD Projekt Red werkt aan uitbreiding The Witcher 3: Wild Hunt”

CD Projekt Red zou mogelijk bezig zijn met een uitbreiding van The Witcher 3: Wild Hunt. Deze zou spelers alvast in de stemming moeten brengen voor het vierde deel.

Een artikel op het Poolse Strefa Inwestorów (vertaald door PC Gamer) claimt Noble Secturities-analist Mateusz Chrzanowski dat de ontwikkelaar in mei volgend jaar met een uitbreiding zal komen voor The Witcher 3. De analist verwacht dat er zo’n 11 miljoen exemplaren van de uitbreiding zullen worden verkocht tegen de prijs van 30 dollar. De kosten ervan zouden zo’n 52 miljoen Poolse zloty zijn, wat ruim 12 miljoen euro is.

De uitbreiding maakt volgens Chrzanowski deel uit van de marketingcampagne voor The Witcher 4. Deze game wordt volgens de analist dan eind 2027 verwacht, iets dat wel overeenkomt met wat CD Projekt Red onlangs liet weten.

Het is wel opmerkelijk te noemen dat er een uitbreiding wordt gemaakt van een meer dan 10 jaar oude game, maar gezien het idee wat erachter zit, is het wel aannemelijk. Bovendien zijn er 60 miljoen exemplaren van de game over de toonbank gevlogen en is er geen betere manier om alvast de toon te zetten voor het avontuur van Ciri.

Bovendien is het niet de eerste keer dat er over een uitbreiding van The Witcher 3 wordt gesproken. Zo liet insider Borys Nieśpielak al weten dat Fool’s Theory bezig zou zijn met iets dergelijks. Deze studio wordt geleid door Jakub Rokosz, die voorheen als missiedesigner werkte aan the Witcher 2 en diens opvolger.

Overigens werkt CD Projekt Red nog aan een patch voor The Witcher 3 en het zou zo maar kunnen dat die gerelateerd is aan de uitbreiding waar nu weer over gespeculeerd wordt. Echter waarschuwen we natuurlijk weer dat niks officieel bevestigd is en vooralsnog alles met een flinke korrel zout kan worden genomen.