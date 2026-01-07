Games van 2026: Resident Evil Requiem

De titel waar we in februari het meest naar uitkijken is toch wel Resident Evil Requiem. Gaat deze game ons weer de stuipen op het lijf jagen?

Tijdens de Summer Game Fest van afgelopen zomer werd Resident Evil Requiem uit de doeken gedaan door Capcom en daar kregen we een trailer te zien die een hoop vragen onbeantwoord liet. Zo vroegen we ons af of Grace Ashcroft de dochter is van Allysa Ashcroft uit Resident Evil Outbreak en Speelt de game zich nou in first of third person perspectief?

Dat laatste werd vrij snel beantwoord, aangezien de game speelbaar was op de Gamescom en daar werd onthuld dat de game zowel in first als third person gespeeld kan worden. Dit was in Village al mogelijk, maar daarvoor moest je een aparte save file voor aanmaken en dat is in Requiem dus niet het geval. Het is helaas niet een kwestie van een knop op de toetsenbord of controller, maar via het pauzemenu kun je zo switchen van third naar first person of vice versa.

Hiermee lijkt Capcom rekening te willen houden met de spelers die massaal aan de slag gingen met de remakes van Resident Evil 2, 3 en 4 die zich geheel in third person perspectief bevinden. Daarnaast krijgen spelers ook meer interactie met de hoofdpersonages, aangezien de cut scenes ook in dat perspectief zijn opgenomen en je meer binding zou moeten krijgen. Ondanks dat raadt Capcom toch aan om de game in first person te spelen voor de beste ervaring.

Dit is op zich ook wel begrijpelijk want dat perspectief biedt natuurlijk wel de meest intense ervaring, helemaal omdat je in deze game weer door een echte “Resident Evil stalker” zal worden achterna gezeten. Dit personage is een verontrustende en groteske vertoning van een humanoïde wezen met gigantische, opvallende ogen dat je in haar klauwen wil optillen en letterlijk aan je schedel wil knagen.

Onze nieuwsgierigheid is in ieder geval opgewekt en we kunnen niet wachten om op 27 februari 2026 aan de slag te gaan. Dan verschijnt Resident Evil Requiem voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.