Rainbow Six Siege’s grootste update ooit, Siege X, gaat live op 10 juni

Op 10 juni wordt de meest ingrijpende update in de geschiedenis van Rainbow Six Siege uitgerold. Siege X is een gratis update voor alle spelers.

Siege X introduceert Dual Front, een permanente en dynamische 6v6-modus. Spelers moeten drie vijandelijke sectoren veroveren en tegelijkertijd hun eigen sector verdedigen op de exclusieve nieuwe map District. Voor het eerst kunnen aanvallers en verdedigers worden gecombineerd, waardoor unieke tactische combinaties ontstaan met de vaardigheden, wapens en gadgets van 35 zorgvuldig geselecteerde Operators.

Tijdens de match kunnen spelers opdrachten voltooien in de Neutral Zone om beloningen te verdienen die hun team een strategisch voordeel geven. Met de mogelijkheid om te respawnen en van Operator te wisselen, biedt deze modus een meer toegankelijke ervaring zonder de tactische kern van Siege uit het oog te verliezen. Dual Front wordt regelmatig bijgewerkt: de selectie van Operators rouleert twee keer per seizoen en de opdrachten in de Neutral Zone veranderen elk seizoen.

Verbeterde maps: Clubhouse, Chalet, Border, Bank en Kafe

Vijf iconische Siege-maps krijgen een visuele upgrade met verbeterde belichting, schaduwen en 4K-textures: Clubhouse, Chalet, Border, Bank en Kafe. Elk nieuw seizoen worden hier drie extra maps aan toegevoegd.

Daarnaast introduceert Siege X nieuwe interactieve omgevingen die de gameplay verdiepen. Vernietigbare elementen zoals brandblussers, gasleidingen en metaaldetectors zorgen voor extra strategische mogelijkheden en onverwachte wendingen tijdens matches.

Verdere updates en aanpassingen:

• Verbeterde abseil-navigatie

Spelers kunnen nu horizontaal rennen en om hoeken springen tijdens het abseilen, wat zorgt voor meer dynamische bewegingen en tactische mogelijkheden.

• Geoptimaliseerde audio-ervaring

Het vernieuwde audiosysteem verbetert de verspreiding en nagalm van geluiden, waardoor spelers vijanden beter kunnen lokaliseren op basis van geluidssignalen.

• Vernieuwde onboarding voor nieuwe spelers

Nieuwe spelers kunnen de basis van de game leren via uitgebreide tutorials en veldtrainingen, voordat ze zich in echte wedstrijden storten.

• Geavanceerd Pick and Ban-systeem

Het vernieuwde Pick and Ban-systeem creëert een nieuwe strategische laag door teams in staat te stellen te reageren en zich aan te passen aan vijandelijke strategieën, met gelijktijdige banning elke ronde om het proces te versnellen.

• R6 ShieldGuard anti-cheat-systeem

Dit verenigt alle bestaande anti-cheatinitiatieven en introduceert nieuwe technologieën om het spel te beschermen, waaronder live beveiligingsupdates die plaatsvinden zonder dat er gepland onderhoud nodig is, waardoor cheats moeilijk te maken zijn.

• Uitgebreide spelersbescherming

De bestaande anti-toxiciteitsmaatregelen worden verder verbeterd met een vernieuwd reputatiesysteem, waardoor onsportief gedrag beter wordt aangepakt.

Free to access

Vanaf 10 juni is Rainbow Six Siege gratis toegankelijk. Nieuwe spelers gaan direct aan de slag in Dual Front, Unranked en Quick Play, en ontgrendelen tot 26 Operators via progressie. Spelers die upgraden naar een premium editie krijgen toegang tot Ranked Mode en Siege Cup zodra ze level 50 bereiken en de mogelijkheid om extra Operators. Huidige spelers behouden al hun eerder vrijgespeelde content en ontvangen exclusieve beloningen op basis van het jaar waarin ze begonnen met spelen.

Closed Beta

De Closed Beta van Siege X is nu speelbaar en loopt tot 19 maart op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Ubisoft Connect. Spelers kunnen hier de volledige Dual Front-ervaring testen, inclusief de vernieuwde gameplay-elementen. Toegang tot de beta is mogelijk via Twitch Drops door streams van partner creators te bekijken. Bezit van Rainbow Six Siege is niet vereist.