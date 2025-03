Elder Scrolls IV: Oblivion remake zou wel eens snel kunnen komen

Er wordt al jaren gespeculeerd over een remake/ remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion en nu wordt er zelfs gesuggereerd dat deze niet heel lang meer op zich laat wachten.

De eerste geruchten dateren alweer van twee jaar terug en hoewel er sindsdien niks door Bethesda is bevestigd, meldt NatetheHate dat de game al snel uit zou kunnen komen. De insider wordt daarover ondersteund door Video Games Chronicles dat dezelfde informatie heeft vernomen. De game zou mogelijk al volgende maand kunnen verschijnen.

De remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion zou door Virtuos worden gemaakt. Deze studio werkt op dit moment in een ondersteunende rol aan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Daarvoor heeft men ook gewerkt aan Call of Duty, Tomb Raider, Dark Souls, BioShock, Battlefield, Uncharted en Horizon.

De remake van The Elder Scrolls IV wordt gemaakt op de Unreal Engine 5 en er zouden zes gameplaysystemen flink aangepakt zijn. Het zou gaan om de uithoudingsvermogen, sneaken, blokkeren, boogschieten, reactie op treffers en de HUD. Het blokkeren van aanvallen zou op dezelfde manier gebeuren als in de Souls-games

“Het staminasysteem is aangepast om minder frustrerend te zijn voor de speler, waardoor de knockdown die optreedt wanneer stamina uitgeput is, moeilijker te activeren is door veranderingen in berekeningsmethoden. De HUD is aangepast om het gemakkelijker te begrijpen en esthetisch aantrekkelijker te maken voor jonge spelers. Hitreacties zijn ook toegevoegd om de reactie op schade die aan de speler en NPC’s wordt toegebracht, te verbeteren. Tot slot is Archery verbeterd om het speelbaarder en moderner te maken in zowel third-person als first-person perspectieven.”



Uiteraard is al deze informatie niet officieel, dus neem het vooralsnog allemaal met een flinke korrel zout.