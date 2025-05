Naughty Dog’s nieuwste IP Intergalactic: The Heretic Prophet bevat de “diepste” gameplay die de studio ooit had

Naughty Dog gaat met hun nieuwste game Intergalactic: The Heretic Prophet nog een stapje verder qua gameplay. In een interview geeft Neil Druckmann te kennen dat de game de “diepste gameplay” ooit gaat kennen van de studio.

In het gesprek met Last Stand Media meldt de regisseur van de game dat hij “erg enthousiast is over Intergalactic. Daar voegt hij aan toe dat de game de “diepste gameplay” ooit gaat bieden van de studio. Hij legt niet uit wat dit precies betekent, maar geeft wel te kennen niet de kunnen wachten om de game te laten zien.

Intergalactic: The Heretic Prophet werd tijdens de Game Awards van vorig jaar onthuld en daarin leerden we de bounty hunter Jordan A. Mun kennen. Op het einde van de trailer grijpt Jordan haar rode light saber-achtige zwaard wil gaan gebruiken op een van de vijanden in de game, maar net daarvoor stopt de video.

In hetzelfde interview reageert Druckmann nog op de haat die Tati Gabrielle over haar heen krijgt:

Ik weet niet of ik daar nog veel aan kan toevoegen, eerlijk gezegd. Er gebeuren momenteel dingen in de media die je grotendeels moet negeren, je moet gewoon vasthouden aan je principes en doen waar je in gelooft. En ik denk dat ik wil dat kunstenaars zich zo gedragen.”

Gelukkig krijgt Tati Gabrielle ook veel positieve reacties op haar rol als Jordan en heeft Neil haar al heeft verteld de negatieve reacties te negeren en moet geloven dat Naughty Dog iets gaat maken waar ze trots op kan zijn.