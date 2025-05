“Nintendo gaat rond Switch 2 release een nieuwe Direct online gooien”

Nintendo gaat volgens een journalist rond de release van de Nintendo Switch 2 met nog een Nintendo Direct op de proppen komen.

Pedro Henrique Lutti Lippe meldt namelijk tijdens een livestream dat Nintendo in juni met een nieuwe Direct zal komen. Lippe klinkt misschien niet als een bekende naam, maar heeft in het verleden wel vaker juiste informatie over Nintendo naar buiten gebracht.

Overigens is het geen hele schokkende voorspelling, aangezien Nintendo als sinds 2012 elk jaar in juni (op 2016 na) met een nieuwe Direct kwam. 2016 was ook een apart jaar, aangezien Nintendo de Wii U toen officieel als verloren had beschouwd en ze zich opmaakten voor de onthulling van de Switch.

De Nintendo Direct komen in allerlei vormen en maten: zo is er een versie die zich op een specifieke game focust, maar zijn er ook grootse shows met meerdere aankondigingen en onthullingen. Het is niet bekend wat Nintendo voor juni in planning heeft. Het zou kunnen gaan om een Direct die helemaal in het teken staat van Donkey Kong Bananza, maar ook een die de games gaat tonen die in het najaar naar de Switch 2 zullen komen. Zo hebben Metroid Prime 4: Beyond en Pokémon Legends Z-A nog geen releasedatum gekregen.

We gaan het in ieder geval weer in de gaten houden. Over een week staat er sowieso al veel op de planning met shows als Summer Game Fest en een nieuwe Xbox Games Showcase. We kunnen niet wachten om weer een hele sloot nieuwe games te mogen zien!