Sucker Punch gaat na Ghost of Yotei niet aan meerdere projecten tegelijkertijd werken

Sucker Punch heeft niet de ambitie om meerdere games tegelijkertijd te gaan ontwikkelen en blijft gewoon hun games per stuk ontwikkelen.

Brian Fleming de studio hoofd van de ontwikkelaar van Ghost of Tsushima en Yotei heeft dat in een interview met VGC laten weten. Echter heeft hij nog niet laten weten waar de studio nu aan gaat werken.

“De waarheid is dat wat we ook gaan doen – of we nou verder werken aan de Ghost-franchise of terugkeren naar Sly Cooper – deze beslissing gelimiteerd wordt door het feit dat we onze focus waarderen en onze tijd nemen, wat betekent dat we maar één ding tegelijkertijd doen.

Als we goed waren in het hooghouden van vier projecten tegelijkertijd, zouden we een remaster kunnen overwegen. Dan zouden we één van deze ideeën kunnen pakken, en een ander idee, en eentje waar fans om vragen dat erg populair is… maar we kunnen maar één ding doen. Dus het moet je beste idee zijn, toch?”



Sucker Punch staat naast de Ghost-games ook bekend als ontwikkelaar van de inFamous en Sly Cooper games. Er lijkt de laatste jaren veel vraag na de terugkeer van deze games, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, blijft natuurlijk de vraag. Al kunnen we wel zeggen dat dit niet uitgesloten wordt door Fleming.

Ghost of Yotei verscheen eerder deze maand en binnenkort kun je de review van deze game op de site verwachten!