Call of Duty bestaat volgens Zampella alleen omdat “EA kl**tzakken waren”

Vince Zampella is van mening dat Call of Duty alleen bestaat omdat EA hem ooit in de steek liet en hij de grote concurrent voor Medal of Honor mocht maken.

In een interview met GQ laat de chef van Battlefield weten hoe Call of Duty zijn bestaansrecht heeft te danken. Dat komt volgens de executive vice president van EA, doordat zijn er bij de uitgever “klootzakken” waren.

Vince Zampella werkte tot 2002 bij EA aan de Medal of Honor serie, maar verliet het bedrijf om bij Activision aan de slag te gaan en de Call of Duty reeks te maken. In 2009 had hij echter ook een behoorlijke ruzie met Activision, waardoor hij uiteindelijk weer “thuis” kwam om daar Respawn Entertainment te beginnen. Die studio heeft inmiddels al aardig wat toppers gemaakt, zoals de Star Wars Jedi serie, Apex Legends en Titanfall.

Wat dat betreft heeft Vince Zampella echt heel veel ervaring met first person shooters. Hij begon met Medal of Honor: Allied Assault, waar hij samen met filmregisseur Steven Spielberg aan heeft gewerkt. Inmiddels is hij dus met een grote omweg teruggekeerd en overziet hij de Battlefield franchise. Volgens geruchten zou de uitgever inmiddels bezig zijn om over een jaar of vier/ vijf hiervan een jaarlijks terugkerende serie te maken. Als we zien hoe succesvol Battlefield 6 is, ziet het er in ieder geval rooskleurig uit voor ons gamers!