“Battlefield moet over een jaar of 5 jaarlijks gaan verschijnen”

Hoewel EA met de open beta van Battlefield 6 voor het grootste gedeelte heeft gekeken na wat de serie zo goed maakte, lijkt men qua releases hetzelfde te willen doen als de concurrent.

Volgens industrie analist Michael Pachter heeft Byron Beede, de General Manager van de Battlefield franchise hem verteld dat EA jaarlijks een nieuwe iteratie van de game wil uitbrengen.

Pachter meldt dat Beede hem zo hebben verteld dat er drie studio’s aan de serie gaan werken en jaarlijks een nieuw deel op de markt moeten brengen. Iets wat Activision al jaren doet met Treyarch, Infinity Ward en Sledgehammer Studios en de Call of Duty franchise.

Echter hoeven we nog niet bang te wezen dat we volgend jaar al een nieuwe Battlefield krijgen voorgeschoteld, want het zou zeker nog vijf a zes jaar duren voor dit te realiseren valt.

Hoewel dit plausibel klinkt, lijkt het ons sterk dat EA dit gaat doen. Immers werken er nu al vier studio’s aan Battlefield 6 (en diens Battle Royale game). Daarbij zitten ook studio’s als Criterion en EA Motive die hopelijk in de toekomst toch ook weer andere games (Need for Speed en hoewel we beter weten hopen we toch ooit een nieuwe Burnout te krijgen). EA Motive werkt overigens aan andere games zoals een Iron Man game.

De toekomst zal moeten blijken of dit plan van EA haalbaar is. Immers moet Battlefield 6 nog verschijnen en hoewel de hype rondom de game groot is, moet het bij de lancering wel allemaal op zijn plek vallen. Battlefield 6 staat in ieder geval op de planning om op 10 oktober te verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.