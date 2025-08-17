Crimson Desert gameplay trailer vrijgegeven

Mocht je Gamescom bezoeken om Crimson Desert te spelen, is het verstandiger om deze trailer niet te bekijken.

Pearl Abyss heeft namelijk 13 minuten aan Crimson Desert gameplay vrijgegeven en dat is ook wat bezoekers van de Gamescom kunnen verwachten. De game speelt zich af in hetzelfde universum als de Black Desert Online MMO. In de game stappen spelers in de schoenen van Greymane Kliff, die naar een groot gevecht op zoek gaat naar zijn kompanen.

Vorige week deelde we al dat de game is uitgesteld naar begin volgend jaar en hoewel de game op Gamescom aanwezig is, heeft Pearl Abyss al laten weten daar geen definitieve releasedatum te zullen onthullen. De game komt in het eerste kwartaal van 2026 naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.