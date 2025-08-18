Battlefield 2042 krijgt nieuw level, wapens, voertuigen en Battlefield 6 goodies

Mocht je na het spelen van Battlefield 6 niet meer weten wat je moet spelen, is het misschien leuk om Battlefield 2042 aan te slingeren. Misschien is het niet jouw game, maar je kunt wel in-game cosmetische items voor Battlefield 6 vrijspelen?!

De shooter heeft vandaag namelijk een update gekregen die een nieuw level, wapens en voertuigen aan de game toevoegt en je daarnaast de kans geeft om in-game items voor Battlefield 6 vrij te spelen.

Spelers van Battlefield 1942, Battlefield 1943 en Battlefield 5 kunnen weer aan de slag met het level Iwo Jima, dat met de update wordt geherintroduceerd. De vernieuwde versie kent nu echter een actieve vulkaan, een aanlegplaats voor boten, bunkers en loopgraven.

Wat betreft wapens is het KFS2000 aanvalsgeweer toegevoegd, met een bullpup-ontwerp voor verbeterde nauwkeurigheid en controle. Spelers die deelnamen aan de bètaversie kunnen in de game ook het Lynx Sniper-geweer bemachtigen, een semi-automatisch anti-materieel geweer met een grote patroon en een respectabele vuursnelheid.

Wat betreft de voertuigen, zijn de A-10 Warthog en de SU-25TM Frogfoot de nieuwe aanvalsvliegtuigen die aan All Out Warfare worden toegevoegd. Tot slot wordt er ook een gratis Battle Pass aan de game toegevoegd, die bestaat uit 60 tiers aan content. Deze bevat 50 beloningen die zijn geïnspireerd op oudere Battefield-games en 30 exclusieve beloningen voor Battlefield 6.