Bluepoint Games werkt aan een third person actiegame

Bluepoint Games, de studio die al een aantal remakes voor Sony maakte, heeft in een vacature verklapt aan een third-person actiegame te werken.

De ontwikkelaar zoekt naar een senior combat designer voor een third person actiegame, die ervaring moet hebben met third-person mêlee-actie. Fans hopen nu nog meer dat het gaat om een remake van Bloodborne, al hoorden we onlangs nog dat Sony hier nog steeds niks mee doet. Bovendien gaf de ontwikkelaar nog een hint over hun volgende game en dat zou een nieuw IP moeten worden.

Tot voor dit project werkte de studio ook aan een God of War game met live-service elementen, die helaas een tijdje geleden werd geannuleerd. Het is in ieder geval goed om te zien dat de studio nog steeds met hun game bezig is, want de laatste game die zij zelf maakte was de Demon’s Soul remake uit 2020. Later heeft men nog wel meegeholpen aan de ontwikkeling van God of War Ragnarok.