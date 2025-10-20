Ontwikkeling Final Fantasy 9 remake zou (tijdelijk) zijn gestopt

Volgens een betrouwbare insider zou de ontwikkeling van de Final Fantasy 9 remake zich “op ijs bevindt” en daarom (tijdelijk) zijn stopgezet.

De game kent sinds dit jaar een problematische ontwikkeling en de laatste geluiden die we erover hoorden waren alles behalve positief. Zo zou de ontwikkeling ervan “in de penarie” zitten en zou de game zelfs geannuleerd kunnen worden. Helaas maakt dit bericht van vandaag het niet veel beter.

Volgens insider NatetheHate is de ontwikkeling van de game op pauze gezet. Bovendien kan hij niet zeggen of Square Enix van plan is om terug te keren en dat de ontwikkeling ervan “in de problemen” zit.

Have no new information to share. For now, I’d assume the game is on ice & the unknown is whether SqEx will return to it or not. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) October 17, 2025

Dat is toch een heel contrast met eerder dit jaar toen er door Square Enix een nieuwe website werd gelanceerd en ze aan het teasen waren met een quote uit de game.

Helaas lijkt de berichtgeving rondom de remake van Final Fantasy 9 een voorbode te wezen voor een eventuele annulering van de game. Het gebeurt namelijk nagenoeg nooit dat als een game op de plank belandt er nog op teruggekeken wordt. Hopelijk voor ons bewijst Square Enix het tegendeel!